Breonna Taylor heeft donderdag postuum geschiedenis geschreven door alleen op de cover van Oprah Magazine te staan. In het twintigjarige bestaan van het maandelijkse tijdschrift prijkte altijd iemand samen met Oprah Winfrey op de voorkant.

Winfrey deed een stap opzij voor een van de laatste edities van het blad, omdat ze haar ogen niet wil sluiten voor racisme in de Verenigde Staten. "Als je de ogen toeknijpt voor racisme, word je er medeschuldig aan", schreef ze in een verklaring op Instagram. De foto is voorzien van de titel: 'Haar leven doet ertoe'.

"Ze was net als ik. Ze was net als jullie. En zoals iedereen die onverwachts sterft, had ze plannen. Plannen voor een toekomst vol met verantwoordelijkheden, werk, vrienden en gelach", aldus Winfrey.

De 26-jarige zwarte Amerikaanse werd op 13 maart doodgeschoten door de politie van Louisville. De agenten kwamen vanwege een huisbezoekingsbevel naar haar appartement, waarna een schietpartij met haar vriend ontstond. Taylor werd door acht kogels geraakt.