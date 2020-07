YouTube gaat voor het eerst een Formule 1-race uitzenden. Het videoplatform vertoont op 11 oktober de Grand Prix van de Eifel op de iconische Nürburgring in Duitsland, zo is vrijdag bekendgemaakt.

"De Formule 1 is altijd al een van de meest innovatie merken in de sportwereld geweest en brengt in haar video's dezelfde dynamiek als op het circuit", aldus Tomos Grace, die verantwoordelijk is voor de sportafdeling bij YouTube.

"Dat de Formule 1 nu besluit om ook de absolute premium content op YouTube te livestreamen, toont nog maar eens aan welke rol YouTube speelt als betrouwbare partner van de sector."

Adam Crothers, het hoofd van de digitale rechten van de Formule 1, is in zijn nopjes met de samenwerking met YouTube. "We blijven onze strategie voor mediadistributie diversifiëren en ons digitale aanbod uitbreiden, dus is het absoluut noodzakelijk dat we fans bereiken die media op een andere manier consumeren. YouTube biedt ons daar het geschikte platform voor."

De Formule 1 is normaal gesproken in Nederland uitsluitend te zien bij Ziggo Sport. De sportzender verwierf in 2013 voor het eerst de rechten van de koningsklasse van de autosport. De huidige verbintenis loopt nog tot en met 2021.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat de Formule 1 de Nürburgring aandoet. Het circuit werd vanwege de coronacrisis weer eenmalig aan de kalender toegevoegd.