SLAM! heeft een nieuwe presentator voor de ochtendshow Early Birds. Martijn La Grouw, die momenteel al voor de radiozender werkt, gaat het programma vanaf 31 augustus presenteren.

La Grouw presenteerde al eerder de middagshow op SLAM! en heeft dan ook veel zin in zijn nieuwe klus. "Ik vind het ontzettend vet om straks weer vast deel uit te maken van deze fijne club. Te gek dat ik de kans krijg om de ochtendshow van SLAM! te presenteren", vertelt hij op de website van de zender.

De dj is ervan overtuigd dat het een succes gaat worden. "Het wordt één grote, gezellige bende met de lekkerste én meeste muziek in de ochtend. Erbij zijn is meemaken!"

Volgens SLAM!-directeur Martijn Zuurveen is La Grouw binnen deze rol helemaal op zijn plek. "Martijn heeft een enorm groot SLAM!-hart. We zijn dan ook erg enthousiast dat hij straks weer structureel deel uitmaakt van de club. Hij kent de doelgroep en de zender als geen ander."

De show wordt nu nog gepresenteerd door Joey van der Velden, die wel aan de zender verbonden blijft.