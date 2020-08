Bootjes vol feestgangers, dansers op de kade: dit weekend had Amsterdam het toneel moeten zijn van de Canal Parade, de afsluiter van Pride Week. Maar het coronavirus gooide ook hier roet in het eten en dus is het op de grachten een stuk rustiger. Op televisie gaat het feest gewoon door en blikken Rik van de Westelaken en Ellie Lust terug op eerdere edities.

"Het is zo jammer dat de botenparade niet doorgaat, het is niet alleen een feestje, maar ook een heel belangrijk moment in het jaar. Pride gaat over veilig jezelf zijn, een veilige samenleving met elkaar creëren. Dan kun je niet met z'n allen op boten staan feesten midden in een pandemie. Dus we vieren het feest wel, maar net even anders", aldus Van de Westelaken in gesprek met NU.nl.

Zaterdag presenteert AVROTROS een thema-uitzending rond de Pride, waarin aandacht besteed wordt aan de meest opmerkelijke boten van de afgelopen jaren, deelnemers aan de parade aan het woord komen en Van de Westelaken en Lust zich van een hele andere kant laten zien. Van de Westelaken wordt getransformeerd tot dragqueen, Lust krijgt make-uples van NikkieTutorials.

"Ik heb veel respect voor dragqueens en vind ze heel imponerend, maar zelf heb ik er weinig mee. En nu ik het gedaan heb denk ik ook niet: trek me snel weer een jurk aan! Maar het was heel bijzonder het eens mee te maken. Het contrast was voor mij heel groot", zegt Van de Westelaken.

"Terwijl ik niks liever wilde dan die jurk weer uit en die pruik weer af, omdat ik me niet op mijn gemak voelde, vertelde Lady Galore dat zij het nodig heeft gehad om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Sander, zoals Lady Galore heet als ze niet als dragqueen door het leven gaat, kan een hele andere kant van zijn persoonlijkheid laten zien. Daar gaat Pride ook over: dat je open staat voor elkaars wereld en accepteert dat niet iedereen hetzelfde is."

Eerste keer Canal Parade was confronterend

Van de Westelaken kan zijn eigen eerste Canal Parade nog goed herinneren: hij was bij een van de eerste edities in de jaren negentig. "Ik was al een paar jaar uit de kast, maar nog best onzeker."

"De eerste keer dat ik al die mensen op boten zag staan vond ik heel confronterend. Feestende, gelukkige mensen, in weinig verhullende outfits, of in felroze overall: moest ik dan ook in leer gaan staan dansen omdat ik homo ben? Maar toen ik eenmaal een beetje gewend was, zag ik het vooral als een eyeopener. Al die mensen mochten precies zijn wie ze wilden zijn, dat is vrijheid."

De organisatoren hopen de verloren Parade volgend jaar dubbel en dwars in te halen, maar is er bij Van de Westelaken hoop dat er ooit een dag is dat het niet meer nodig is omdat iedereen elkaar volledig accepteert?

"Ik zou willen dat we iedere dag mogen vieren dat je bent wie je wil zijn. Maar ik ben ook realistisch en zie dat het vaak een hele tijd goed gaat met de acceptatie, waarna het verslapt en er dan weer iets moet gebeuren voor we beseffen dat niet iedereen zo denkt. Dus is het belangrijk aandacht te blijven vragen, gelukkig kan dat ook met voor mij het beste feestje van het jaar."

Pride Amsterdam 2020 is zaterdag 1 augustus om 22.35 uur te zien bij NPO3.