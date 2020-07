Veronica Inside gaat ook na de zomerstop verder. Tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp hebben hun ruzie met presentator Wilfred Genee bijgelegd, meldt producent Talpa.

De afleveringen gaan vanaf 11 september weer van start. "De gesprekken die de heren met elkaar en met John de Mol hebben gevoerd naar aanleiding van de onenigheid in de aan racisme gewijde uitzending van 22 juni, vormden voldoende basis om het komend seizoen weer met elkaar aan de tafel van Veronica Inside te gaan proberen", meldt Talpa.

Volgens Talpa-directeur John de Mol vormen "onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen de basis waarop ze al zo'n dertien jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien".

"Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn."

Derksen vertelt aan het AD dat hij vrijdagochtend een persoonlijk gesprek had met De Mol. "Dat was een keihard gesprek. Hij zei: je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie, ik hou je daaraan."

De analist wilde naar eigen zeggen "geloofwaardig blijven en niet overkomen als een zakkenvuller". "Daarom, en dat is een idee van mijn vrouw, schenk ik de helft van mijn salaris aan goede doelen: een hondenpension in Almere en aan Casper van Eijck (Van Eijck is chirurg en arts van Feyenoord, red)."

Ruzie ontstond na uitzending over racisme

De ruzie van Derksen en Van der Gijp met Genee ontstond na een uitzending van Veronica Inside op 22 juni over racisme. Derksen en Van der Gijp voelden zich door de presentator voor het blok gezet, omdat hij zonder medeweten van Derksen en Van der Gijp advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta als tafelgasten had uitgenodigd om te praten over een racistische opmerking van Derksen.

Derksen maakte in de uitzending van een week eerder een opmerking toen een foto van een zwarte piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden in beeld verscheen. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"

De reactie van Derksen leidde tot veel ophef en kritiek op Veronica Inside. Enkele adverteerders trokken zich terug en de spelers van het Nederlands elftal besloten geen interviews meer te geven aan verslaggevers van het programma. Om de emoties te bedaren werd de laatste uitzending voor de zomerstop, op 29 juni, geschrapt.

Derksen dreigde nog met stoppen

Derksen dreigde na negentien jaar te stoppen als tafelheer van het programma. "Ik ga deze zomer eens goed overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen", zei hij daags na de racisme-uitzending op 22 juni tegen De Telegraaf.

Na een gesprek met Derksen beweerde producent Talpa op 23 juni dat het zeker was dat hij ook na de zomerstop zou terugkeren in Veronica Inside, maar twee weken geleden zei de oud-voetbaljournalist bij WNL Opiniemakers nog dat hij met Van der Gijp Hélène Hendriks heeft aangedragen als nieuwe presentator.

Derksen stelde toen opnieuw dat Genee het programma heeft "opgeblazen" met de bewuste uitzending. "Als we daar nu gaan zitten, zijn we ongeloofwaardig, karakterloos en gaan we er ordinair voor de poen zitten."

Het voetbalpraatprogramma is onder meerdere namen sinds 2001 te zien op de Nederlandse televisie. In 2018 stapten Derksen, Genee en Van der Gijp over van RTL naar het Talpa van producent John de Mol. Naar verluidt verdienen Derksen en Van der Gijp ieder 500.000 euro per jaar. Presentator Genee zou voor jaarlijks 700.000 euro op de loonlijst staan.