Huishoudster Nadège Coffinet is gewoon te zien in het nieuwe seizoen van Chateau Meiland. Dinsdagavond werd bekend dat de familie Meiland op 31 augustus terugkeert op SBS6.

Ondanks de ruzie tussen Coffinet en de familie Meiland, is de huishoudster nog wel te zien in het vierde seizoen. Zo zullen de Meilandjes haar helpen met het vinden van een nieuw huis.

"We gaan met haar panden bezichtigen om te kijken of zij daar een ander plekje kan vinden. Want zij woont nu in een buurt waar bijvoorbeeld auto's in de fik worden gestoken. Het is allemaal drama", vertelt dochter Maxime aan Shownieuws.

Een woordvoerder van Talpa bevestigt aan NU.nl dat het gaat om opnames die al voor de ruzie zijn gedraaid.

'Familie achter de schermen niet zo aardig'

Vorige maand besloot de familie Meiland afscheid te nemen van de huishoudster. Coffinet uitte daarna haar ongenoegen over de familie op haar Facebook-pagina. Zo beweerde ze dat ze was ontslagen omdat "ze haar werk niet goed deed" en dat de familie achter de schermen helemaal niet zo aardig voor haar was als mensen dachten.

Volgens de familie Meiland was er simpelweg geen werk meer voor haar, aangezien er door de coronacrisis geen gasten meer kwamen en er dus geen kamers meer waren om schoon te maken.

In een interview met De Telegraaf vertelde Coffinet naderhand dat het mede door de breuk niet goed met haar ging en dat ze zelfs aan de antidepressiva zat.