Sander Lantinga en Coen Swijnenberg maakten in 2015 de overstap van 3FM naar Radio 538 en sindsdien doen de geruchten dat ze enorme bedragen zouden verdienen. Lantinga zegt nu tegen Playboy dat dat niet helemaal klopt.

Het tijdschrift vraagt de radio-dj naar het gerucht dat hij en Swijnenberg beiden zo'n 2 miljoen euro per jaar zouden verdienen. "Als dat zo was, dan had ik de vlag uitgehangen. In de verste verte verdien ik geen 2 miljoen per jaar."

Volgens Lantinga is dat iets uit het verleden, toen radio-dj's nog een stuk meer verdienden. "Vroeger werden er misschien zulke bedragen uitgekeerd, voor de Balkenendenorm, toen er nog niet zo veel dj's waren als nu en veel minder zenders. Maar de markt is nu anders, je moet dezelfde taart met veel meer partijen delen."

De twee dj's kozen vijf jaar geleden voor de overstap en tekenden in 2018 bij. Voor dat eerste contract waren er al gesprekken met commerciële zenders, maar toen voelde die overstap nog niet goed.

"Als we voor het grote geld hadden willen gaan, dan hadden we dat veel eerder moeten doen", zegt Lantinga. "Maar op dat moment was de tijd nog niet rijp, in 2015 wel. Het was een keuze die we met ons hart hebben gemaakt."