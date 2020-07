Rapper Donnie (25) gaat vanaf 10 augustus wekelijks een veganistische maaltijd met een bekende Nederlander bereiden voor zijn nieuwe kookprogramma Donnie aan de Kook. Dat meldt KRO-NCRV woensdag in een persbericht.

In de serie kookt Donnie samen met gasten als zanger Frans Bauer, presentator Daan Boom en rapper ICE veganistische varianten op hun favoriete gerechten.

"Eten en koken verbindt", aldus Donnie. "Dus leer ik tijdens het koken mijn gasten beter kennen en hebben we interessante gesprekken en natuurlijk vooral heel veel lol. Aan mij de uitdaging om hun lievelingsgerecht zonder dierlijke producten te maken. En mijn gasten ervan te overtuigen dat het net zo lekker of misschien wel lekkerder is."

De rapper is oorspronkelijk opgeleid als kok en bracht begin dit jaar zijn eerste kookboek uit. In 2010, tijdens zijn koksopleiding, daagde hij rapper Lange Frans uit in de strijd om de beste risotto. Donnie, die toen nog onder de naam Young Kermit muziek maakte, won de wedstrijd.

De twee hielden contact en in 2011 leverde Donnie een bijdrage aan Lange Frans' album Levenslied. Dat leidde tot de doorbraak van de jonge artiest.

Donnie aan de Kook zal op het YouTube-kanaal van NPO3 te zien zijn. De eerste aflevering is gewijd aan foe­yong­hai, het lievelingsgerecht van Frans Bauer.