Het publiek leek even te moeten wennen aan de droge humor in Promenade, waarin Diederik Ebbinge samen met Henry van Loon, Eva Crutzen en Ton Kas de actualiteit en de talkshows waarin deze worden besproken op de hak nemen. De laatste aflevering sloot echter af met ruim 700.000 kijkers. Of de nieuwe reeks dat weer haalt, is Ebbinge om het even - zolang Promenade concurrent Zomergasten maar voorbijstreeft.

"Ik zou het fantastisch vinden als we hogere kijkcijfers dan Zomergasten halen en we dat instituut omver weten te werpen", vertelt de presentator, komiek en acteur in gesprek met NU.nl. "Voor de rest maakt het me niet zoveel uit."

Hierop inspelend vat het Promenade-viertal elke week de recentst uitgezonden Zomergasten-aflevering samen. "We staan er in de programmering recht tegenover en maken die samenvatting zodat mensen kunnen zeggen: Zomergasten hoef ik niet meer te kijken."

In het voorjaar hoorden Ebbinge en zijn vaste gasten, komieken Van Loon, Crutzen en Kas, dat omroep NTR groen licht gaf voor een tweede seizoen. "We zijn vorige week weer volle bak begonnen", vertelt Ebbinge. "De redactie is veel groter dan vorig jaar, maar dat is omdat we nu 1,5 meter uit elkaar moeten zitten. Werken in dat kippenhok van destijds, dat kan niet meer."

Inhoudelijk hoeft de wekelijkse show niet gewijzigd te worden vanwege de anderhalvemeterregels. "We waren al coronaproof voor de situatie er was, heel avant-gardistisch."

'De kijkers echt een lekker zomeravondgevoel meegeven'

De show wordt in tegenstelling tot de eerste reeks, die in december 2019 van start ging, nu uitgezonden in de zomer. "We willen de kijkers echt een lekker zomeravondgevoel meegeven", legt de presentator uit. "We gaan het net iets anders doen dan de mensen van ons gewend zijn. Het is meer laidback: met de voetjes in het zand, een cocktail in de hand. Het is al zo'n zware tijd nu. Maar dat ligt natuurlijk ook aan Ton, Eva en Henry, ik weet niet of zij er ook zo over denken."

Promenade zal net als vorig seizoen weer een keur aan onderwerpen behandelen. "Aan corona en Black Lives Matter ontkomen we niet, aangezien Henry een actieve BLM-activist is. Ook zal het grote zooitje bij Op1 zeker de revue passeren. Er is geen duo meer over van de duo's waar ze mee begonnen. En natuurlijk richten we onze pijlen op het reilen en zeilen van de BN'ers, want zonder hen heb je geen televisie."

299 Bekijk hier een fragment uit Promenade

'Wil hier lang mee doorgaan'

Ebbinge is bij het grote publiek bekend van zijn rol als directeur Anton in De Luizenmoeder. Hij werkt echter niet mee aan de film die momenteel van de succesvolle comedyserie wordt gemaakt. "Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt", vertelde hij daarover in gesprek met Volkskrant Magazine.

Hij heeft niet de intentie om met Promenade hetzelfde te doen. "Ik heb wel de ambities om hier langer mee door te gaan, als het mag van de NPO en de kijkcijfers niet onder het absolute minimum zakken", zegt Ebbinge. "Ik ben er inmiddels aan gehecht."

"Het is een van de leukste dingen die ik heb gedaan, het is echt een feest. Ik heb veel gedaan in het leven, maar hier krijg ik hetzelfde gevoel bij als ik had bij De Vliegende Panters (de cabaretgroep waar Ebbinge tot 2008 deel van uitmaakte, red.). Het is een vijver waarin ik alles kan doen, word niet teruggefloten. Dat is echt verrukkelijk."

Promenade is vanaf 2 augustus zeven weken lang elke zondag om 21.15 uur te zien op NPO3.