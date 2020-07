Getekend voor het leven, het televisieprogramma waarin André Hazes in gesprek gaat met mensen die spijt hebben van hun tatoeages en hen helpt, is vanaf 25 augustus te zien bij SBS6.

In het programma krijgen mensen de kans hun tatoeage weg te laten laseren. Hazes praat met ze over de keuze voor de tatoeage en waarom ze er nu zo'n spijt van hebben gekregen. In sommige gevallen belemmert de lichaamsversiering de mensen zo dat ze in een sociaal isolement terecht zijn gekomen, of moeite hebben met het vinden van een baan.

Hazes heeft zelf ook aardig wat tatoeages en gaat met de neef van zijn moeder Rachel aan de slag om de kandidaten van het programma te helpen.

Getekend voor het leven is vanaf dinsdag 25 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien.