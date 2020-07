Het reportageprogramma Undercover in Nederland is ook in 2021 en 2022 te zien bij SBS6, meldt Alberto Stegeman dinsdag op Instagram. De presentator van het programma belooft een spraakmakende start van het eerstvolgende seizoen in het najaar van 2020.

De eerste aflevering van Undercover in Nederland was in maart 2005. Stegeman is naast bedenker en presentator van het reportageprogramma ook de producent-eindredacteur en doet de regie.

Door te infiltreren in verschillende milieus probeert Undercover in Nederland ontwikkelingen in de maatschappij bloot te leggen. Zo ging het programma met verborgen camera's undercover in de circuits van kinderprostitutie en dierenhandel.

In 2019 moest Stegeman voor de rechter komen na het in 2018 plaatsen van een nepbom op een legerplaats in Gelderland voor zijn programma. In maart kondigde de presentator aan in beroep te gaan tegen de geldboete van 2.000 euro die hij hiervoor kreeg opgelegd.