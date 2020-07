Het vierde seizoen van Chateau Meiland is vanaf 31 augustus te zien op SBS. De realityshow rondom de familie van Martien Meiland wordt vanaf dan twee keer per week uitgezonden, zowel op maandag als donderdag.

Nadat de eerste drie seizoenen in het teken stonden van het opknappen en runnen van een bed and breakfast in het chateau in Frankrijk, keert de familie in het vierde seizoen terug naar Nederland. Het kasteel in Frankrijk moet helemaal worden opgeknapt voor de verkoop en de familie verhuist naar Hengelo, waar ook weer geklust moet worden.

De familie Meiland liet eind vorig jaar al weten het chateau in de nabije toekomst van de hand te doen. Ze waren van plan 2020 nog vol te maken, omdat het chateau was volgeboekt, maar dit wordt door de coronacrisis onmogelijk gemaakt. In februari werd bekend dat de familie naar het Gelderse Hengelo verhuist. In juni werd Chateau Marillaux te koop aangeboden.

Het derde seizoen van Chateau Meiland kwam in juni tot een einde. De laatste aflevering werd door 1,3 miljoen mensen bekeken. De best bekeken aflevering van de serie tot nog toe wist 1,49 miljoen kijkers te trekken.

De succesvolle realityserie rondom Martien Meiland, zijn vrouw Erica Renkema en hun dochters Maxime en Montana wist in 2019 de Gouden Televizier-Ring te winnen.

Chateau Meiland is vanaf 31 augustus wekelijks op maandag en donderdag om 20.30 uur te zien op SBS.