VodafoneZiggo en FOX Sports hebben overeenstemming bereikt over het rechtstreeks uitzenden van onder meer de Eredivisie, meldt FOX Sports dinsdag. Hierdoor kunnen vier miljoen Ziggo-klanten ook na 1 augustus live Eredivisie-wedstrijden kijken.

De precieze bedragen in de overeenkomst zijn niet genoemd. Het zou gaan om tientallen miljoenen minder dan de ruim 100 miljoen euro die FOX Sports eerder van VodafoneZiggo wenste te ontvangen als doorgiftevergoeding.

De vier miljoen huishoudens die wel klant zijn bij Ziggo maar geen abonnement bij FOX Sports hebben, krijgen niet te maken met een duurder abonnement. Omdat de voetbalstadions vanwege de coronamaatregelen niet volledig toegankelijk zijn, stelt de kabelmaatschappij FOX Sports 1 bovendien tot eind 2020 gratis beschikbaar aan alle klanten met minimaal een Ziggo TV Start- of TV Standard-abonnement.

In juni dreigde VodafoneZiggo nog om het kanaal van FOX Sports vanwege het conflict over de doorgiftevergoeding op zwart te zetten. De sportzender beschuldigde de kabelmaatschappij ervan het conflict via de media uit te willen vechten.