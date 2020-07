Oprah Winfrey maakt vanaf 30 juli een nieuwe talkshow als onderdeel van haar contract met Apple TV+, meldt de streamingdienst maandagavond via Twitter. De eerste afleveringen van The Oprah Conversation gaan over racisme.

De eerste aflevering van The Oprah Conversation heeft de titel How to Be an Antiracist, naar het boek door Winfrey's eerste gast Abram X. Kendi. Deze aflevering is gratis te zien, voor de volgende afleveringen van de op afstand opgenomen talkshow moet worden betaald.

Latere gasten in The Oprah Conversation zijn onder anderen activist Emmanuel Acho en Bryan Stevenson, de oprichter van het initiatief Equal Justice.

In juni zond Winfrey een tweedelig discussieprogramma over de rassenverhoudingen in de Verenigde Staten uit via haar eigen zender OWN. In 2018 werd bekend dat de presentatrice een meerjarige samenwerking aanging met Apple.