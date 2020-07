Omroep MAX zendt vanaf woensdag 26 augustus een nieuw seizoen Van onschatbare waarde uit op NPO1. Ook dit jaar neemt Dionne Stax de presentatie voor haar rekening, meldt de omroep maandag in een persbericht.

In het programma krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan een van de vier experts Ilse Daatselaar, Arnold Wegh, Bert Degenaar en Bas Jonker. Als er eenmaal een bod is geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug.

In het programma draait het niet alleen om de spullen, maar worden ook de persoonlijke verhalen achter de items verteld. Zo is in de eerste aflevering Willemien te zien. Zij erfde jaren geleden een keramische vaas van Theo Colenbrander van haar ouders. Haar moeder erfde de vaas op haar beurt van professor Henri Nicolaas ter Veen, een bekende geograaf uit Amsterdam.

Haar moeder woonde vroeger bij hem en zijn vrouw in huis en ze was altijd onder de indruk van de vaas. Na zijn overlijden in de jaren zeventig heeft de moeder van Willemien de vaas van Ter Veen gekregen.

Een ander verhaal dat voorbij komt is dat van Sjako. Hij is een verwoed verzamelaar van bronzen beelden en probeert een bijzonder exemplaar te verkopen aan een van de Van onschatbare waarde-experts. Sjako heeft er inmiddels zo veel dat ze tot in de badkamer zijn uitgestald. Maar er moeten er nu echt een paar weg. Bij Van onschatbare waarde hoopt hij een beeld van Willem van Oranje te paard, een kleine versie van het metershoge beeld op het Noordeinde in Den Haag, te verkopen.

Van onschatbare waarde is vanaf woensdag 26 augustus zes weken lang om 20.35 uur te zien op NPO1.