Tien oud-deelnemers doen mee aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. De kandidaten zijn voor de opnames afgereisd naar Italië, meldt AVROTROS maandag.

De tien bekende Nederlanders beginnen het spel in Toscane, waar de oorsprong van de renaissance ligt. Ze weten niet wie hun medekandidaten zijn en in hun zoektocht naar de Mol reizen ze langs geboorteplaatsen en belangrijke bouwwerken van bekende renaissancekunstenaars, zoals Michelangelo en Leonardo da Vinci.

De namen van de tien BN'ers worden niet van tevoren bekendgemaakt, zo werd maandag duidelijk. Voor het eerst wordt pas op de dag waarop het spel begint bekend wie de deelnemers zijn. Fans moeten dus tot 5 september wachten. In een teaser zijn stemmen van oud-Mollen als Merel Westrik, Jon van Eerd en Kees Tol te horen, maar het is niet duidelijk of dit een hint is.

Het jubileumseizoen is een extra seizoen naast de reguliere seizoenen die aan het begin van een jaar worden uitgezonden. De opnames van de jubileumuitzendingen hebben plaatsgevonden voor de coronacrisis.

Vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk of het 22e seizoen van Wie is de Mol? begin 2021 wel uitgezonden kan worden. In april werden de voorbereidingen stilgelegd. Normaal gesproken wordt het programma in mei in het buitenland opgenomen, maar dat was dit jaar niet mogelijk.

Het 21e seizoen van Wie is de Mol? begint op zaterdag 5 september.