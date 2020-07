Viola Holt denkt dat het lastig is om de nieuwe versie van de 5 Uur Show - het programma dat zij in de jaren negentig presenteerde - "net zo spraakmakend te krijgen als voorheen". Niet alleen is ze bang dat het nieuwe presentatieduo bestaande uit Brecht van Hulten en Caroline Lo Galbo te journalistiek is, ook is het lastig om de kijker te binden, vertelt ze bij De Perstribune op NPO Radio1.

Waar het presentatieteam nu bestaat uit twee presentatoren met een journalistiek profiel, had dat van Holt wel wat diverser gemogen. "Deels snap ik die keuze wel, maar ik had toch liever gezien dat het een beetje gecombineerd was. Wat lichter, met wat meer entertainment. Je komt toch thuis van je werk en wilt een beetje lachen."

Van Hulten, onder meer bekend van het televisieprogramma Kassa, heeft recentelijk aangegeven dat zij de 5 Uur Show juist graag wil presenteren om haar lichtere kant kan laten zien. "Nou, dat hoop ik", aldus Holt.

'Spraakmakendheid kun je niet meer afdwingen'

Het lijkt Holt een goed idee om er een 'desk-programma' van te maken, waarbij de interviews niet langer duren dan 2,5 minuut. Langer is volgens de zeventigjarige presentatrice "niet meer van deze tijd."

Holt denkt dat het lastig is om het programma net zo spraakmakend te laten zijn als toen zij het presenteerde. "Spraakmakendheid kun je niet meer afdwingen in deze tijd, met zoveel zenders. Je mag hopen dat iemand de volgende dag bij de koffieautomaat zegt: nou, dat was een leuk fragment. Maar spraakmakend zijn is niet meer van nu. Je mag blij zijn als je 300.000 kijkers hebt op die tijd."