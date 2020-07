Het Argentijnse blad Caras heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor een van zijn covers, waarop beweerd werd dat prinses Amalia"trots is op haar 'plus size'-uiterlijk".

Hoofdredactrice Liliana Castaño laat op de website van het blad weten spijt te hebben van de cover en de formulering.

Volgens Castaño veroorzaakte de cover landelijke ophef. Dit was volgens haar echter totaal niet de intentie van het blad.

"We bevinden ons in een tijd waarin we stereotypes ontmantelen. De media zijn spiegels van onze samenleving en van alle veranderingen die er op de wereld plaatsvinden. We leren allemaal, dat geldt ook voor de media."

'Onze bewondering voor Máxima werd niet gerepresenteerd'

Volgens Castaño wil het blad bijdragen aan de ontmanteling van stereotypes, maar is er zonder kwade bedoelingen een fout gemaakt.

"Het respect, de trots en de bewondering die we voor Máxima en haar hele familie voelen, werden niet door de cover van de vorige editie gerepresenteerd."

Castaño laat verder weten dat het blad een belangrijke positie wil innemen in het actuele debat over inclusiviteit en diversiteit. Ze beëindigt haar toelichting met het aanbieden van haar excuses.

In een eerdere column probeerde Castaño deze week, tevergeefs, de commotie een halt toe te roepen, door te beweren dat Amalia "haar adolescentie zonder taboes doorleeft en het figuur van een echte vrouw omarmt".