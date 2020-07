Tim Hofman gaat de aankomende twee maandagen de presentatie van talkshow Op1 overnemen van Sophie Hilbrand. Dat meldt de presentator zaterdag op Twitter.

Hofman neemt plaats naast presentator Hugo Logtenberg. Op Twitter schrijft hij: "Dossiers en andere vragen, meer dan welkom."

Op1 is in de maanden juli en augustus vijf dagen per week op televisie te zien. In juni werden er twee nieuwe presentatieduo's aangekondigd. Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (VPRO) en Margje Fikse en Kefah Allush (EO) vormen samen deze nieuwe tweetallen.