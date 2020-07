Dennis van de Ven wil met een nieuw tv-format met de voorlopige naam De Humorpolitie de discussie aanwakkeren over welke grappen op televisie wel en niet kunnen worden gemaakt. Hij heeft het format onder andere opgestuurd naar de NPO, zo zegt hij zaterdag in gesprek met het AD.

In De Humorpolitie staat een grap centraal, die in de media is gemaakt en verkeerd viel. In de rechtszaal wordt degene die de grap gemaakt heeft 'bijgestaan' door een stand-upcomedian.

Van de Ven zegt in gesprek met het AD dat hij vindt dat het format snel op televisie moet verschijnen. "Het moet snel de buis op, nu is het actueel", aldus de komiek.

Tegen de krant zegt Van de Ven dat hij zelf ook wel eens heeft meegemaakt dat een opmerking die hij op televisie maakte verkeerd viel. "Ik schreef ooit een scène met daarin het personage 'Nikker Simon', gespeeld door mijn collega Jeroen van Koningsbrugge, over een zwarte vluchteling die in de handen valt van een foute witte platenbaas die hem die naam in zijn maag splitst. Het ontplofte", aldus Van de Ven.

Volgens de televisiemaker, regisseur en acteur die onder andere bekend is van het satirische Draadstaal, heeft dit hem zelfs een aantal doodsbedreigingen opgeleverd.

Of en wanneer De Humorpolitie zal worden uitgezonden is nog niet bekend.