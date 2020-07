Tijdens de opnames van het programma Crisis in de Tent van Herman den Blijker en Annemarie van Gaal, is opnameapparatuur gestolen. Dat meldt Shownieuws vrijdagavond.

Den Blijker en Van Gaal waren voor de opnames in een café op de Vijzelgracht in Amsterdam. Volgens Shownieuws is al het opnamemateriaal dat op harde schijven stond gestolen.

Op Instagram deelt Den Blijker zijn verbazing over de diefstal. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de tv-kok. Shownieuws meldt dat de daders op beeld zijn vastgelegd en dat het gaat om een man en een vrouw.

In het programma Crisis in de Tent gaan Den Blijker en Van Gaal op bezoek bij horecazaken die het financieel zwaar hebben. Deze zaken proberen ze er samen weer bovenop te helpen.