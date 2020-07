Na het ontslag van hoofdredacteur Szabolcs Dull van Index, de grootste onafhankelijke nieuwssite van Hongarije, hebben zeventig medewerkers hun ontslag ingediend.

Afgelopen woensdag werd de hoofdredacteur ontslagen door de nieuwe eigenaren van Index. Volgens officiële verklaringen is de hoofdredacteur ontslagen omdat hij "onvoldoende grip had op de redactie en de financiële situatie van Index".

Dull denkt zelf dat hij is ontslagen vanwege zijn columns over pogingen tot beïnvloeding van buitenaf en omdat hij waarschuwde voor de aantasting van de onafhankelijkheid van de site.

Twee derde van de redactie diende ontslag in, nadat het bestuur hun verzoek om Dull weer aan te nemen had afgewezen. Het gedwongen ontslag van de hoofdredacteur doet de zorgen van Hongaarse journalisten over "een aanval op de vrije pers" van premier Viktor Orbáns nationalistische regering groeien.

'Geen onafhankelijke journalistiek meer mogelijk'

Volgens de redactieraad is het na het vertrek van Dull niet meer mogelijk om op onafhankelijke wijze journalistiek te bedrijven. "Er zijn twee voorwaarden voor onafhankelijkheid: geen inmenging in onze teksten en ook niet in de bedrijfsstructuur", aldus de Index-journalisten.

De regering van Orbán kwam eerder al in opspraak vanwege het restrictieve beleid ten aanzien van Hongaarse media. Sinds zijn aantreden in 2010 werden bijna alle media vervangen door een regeringsgezind mediaconglomeraat.