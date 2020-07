Jurgen van den Berg kondigt in de uitzending van Miss Podcast aan over een tijdje te stoppen bij NPO Radio 1. Hij wil weg uit de "eerstelijns stroom van het nieuws" en speelt met het idee van een eigen bed and breakfast.

Van den Berg stopt niet direct, maar zal nog een tijdje in de ochtend op NPO Radio 1 te horen zijn. "Ik werk sinds 1998 in Hilversum, daarvoor nog heel wat jaren bij de regionale radio en ik wil nu uit die eerstelijns stroom van het nieuws. En dat komt ook wel doordat bijna alles nu - zelfs als ik over een kokosmakroon praat - wordt gepolitiseerd."

"Laat het duidelijk zijn: ik vind het nu nog steeds interessant. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop op dit moment in de wereld. Dus als je daar middenin zit, is dat hartstikke mooi", vertelt de 55-jarige presentator. Maar Van den Berg wil voorkomen dat hij het werk met tegenzin gaat doen: "Om ervoor te zorgen dat je het niet op een gegeven moment wel allemaal gezien hebt en blasé gaat worden."

Het zal niet helemaal stil blijven rondom Van den Berg. "Ik zal altijd radio erbij blijven doen. Ik maak elke week een programmaatje voor een internetstation. Dat doe ik vanuit een eigen studiootje, dat heb ik thuis." Daarnaast ziet hij het idee van een bed and breakfast wel zitten. "Ja, dat lijkt me wel leuk ja. Gewoon op een mooie plek. En dan 's morgens het ontbijt verzorgen en dat 's avonds mensen daar kunnen blijven eten."

Er was even verwarring over het vertrek van de radiomaker, maar NPO Radio 1 benadrukt dat dit iets is voor in de toekomst.

In Miss Podcast nodigt presentatrice Mischa Blok een bekende Nederlander uit om te praten over de belangrijkste geluiden uit zijn of haar leven. Daarnaast wordt een podcast die bij de gast past gerecenseerd.