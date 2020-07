Rachel Hazes en Bram Moszkowicz zijn twee van de kandidaten in het nieuwe programma Het hek van de dam, waarin een duo van bekende Nederlanders samen met een herder een kudde schapen door Nederlandse natuurgebieden drijft.

De duo's zullen tijdens hun tocht een kijkje in het leven van de herder krijgen en verteld worden over de natuurgebieden waar zij doorheen trekken. Ook gaan de BN'ers met elkaar in gesprek.

"Soms vergeet ik weleens hoe mooi de Nederlandse natuur eigenlijk is", zegt Hazes over haar deelname aan het nieuwe programma, dat een bewerking van een Frans format is.

"Toen ik gevraagd werd voor dit programma wist ik niet goed wat ik kon verwachten, maar al snel was ik erg verrast door de schoonheid van het landschap waar we doorheen liepen, de gesprekken met Bram en het leven als herder."

SBS heeft samen met Natuurmonumenten gezocht naar geschikte locaties en routes. Het hek van de dam is vanaf 21 augustus om 20.30 uur te zien op SBS6. De namen van de overige deelnemende duo's worden binnenkort bekendgemaakt.