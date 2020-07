Verslaggever Dennis Schouten stapt over van Talpa naar NieuwNieuws, een nieuwsplatform van GeenStijl. Schouten gaat aan de slag als chef video.

De 25-jarige Twentenaar heeft er naar eigen zeggen veel zin in. "Na jarenlang voor een baas te hebben gewerkt, denk ik het nu uiteraard zelf beter te kunnen", laat hij via Instagram weten.

Binnen de functie zal hij iedere dag nieuwe video's aanleveren, maar ook nieuw talent begeleiden. De presentator zegt dat hij hard op zoek is naar nieuwe mensen die graag voor de camera hun zegje doen.

Schouten blijft wel verbonden aan PowNed, waar hij op freelancebasis als verslaggever werkt. Met zijn reportages haalt hij regelmatig het nieuws.

Eerder maakte Schouten bij GeenStijl bekend bij Talpa weg te moeten, omdat in zijn YouTube-rubriek Roddelpraat beledigende uitspraken over transgenderpersonen waren gedaan. Zo werd er gesproken over 'tranny's', een benaming voor transgenderpersonen die als kwetsend wordt ervaren.

Nadat Talpa hem op de vingers had getikt, besloot Schouten dit naar buiten te brengen. Dat nam het mediabedrijf hem niet in dank af. Talpa besloot daarop de samenwerking met hem stop te zetten.