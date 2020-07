Nicole Buch heeft donderdagavond 263.000 mensen naar SBS6 weten te trekken met haar nieuwe programma Buch in de Bijzondere Bajes. In de driedelige reeks gaat ze op bezoek in gevangenissen in Italië, Uruguay en Georgië.

Het programma wordt bij SBS6 om 20.30 uur uitgezonden, waar op datzelfde moment Mindf*ck Caribbean te zien was bij NPO1. Daar keken 619.000 mensen naar. Naar Het Perfecte Plaatje op RTL 4 keken om 20.30 uur 199.000 mensen.

Hoewel Buch in de Bijzondere Bajes een plek in de dag top 25 van Stichting KijkOnderzoek heeft weten te bemachtigen, was voor een plek in de top drie een aanzienlijk hoger aantal kijkers nodig. Het NOS Journaal van 20.00 uur was wederom het best bekeken programma met 1,66 miljoen kijkers. Naar De slimste mens keken 1,46 miljoen mensen en naar Op1 996.000 mensen.