Gerard Joling keert komend seizoen terug als coach in The Voice Senior, meldt de zanger dinsdag op Instagram. In het eerste seizoen van de zangwedstrijd maakte Joling al onderdeel uit van een coachduo met Gordon, maar vanaf 28 september doet hij het alleen.

"Lieve mensen, ik heb superleuk nieuws. Vanaf 28 augustus ben ik weer te zien als coach in The Voice Senior. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de andere coaches aan de slag te gaan met de senioren", aldus Joling.

De zestigjarige zanger deelt het nieuws met drie nagebootste albumhoezen. Zo is te zien hoe Joling en zijn medecoaches Angela Groothuizen, Frans Bauer en Ilse DeLange iconische albums van The Beatles, ABBA en Queen namaken.

Toen Joling in 2018 samen met Gordon coachte, ging hun destijds 69-jarige kandidaat Jimi Bellmartin er met de winst vandoor.

Het nieuwe seizoen van The Voice Senior is vanaf 28 augustus te zien op RTL 4.

De coaches van The Voice Senior maken hun eigen versie van The Beatles-albumhoes Abbey Road. (Foto: RTL)