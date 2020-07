Het programma Promenade keert vanaf 2 augustus terug op televisie. Omroep NTR meldt dinsdag dat de zomereditie Zomer-Promenade gaat heten.

In Zomer-Promenade bespreekt presentator Diederik Ebbinge wederom de actualiteit met vaste gasten Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas.

Ebbinge kondigde in mei op NPO Radio 1 al voorzichtig aan dat er een nieuw seizoen van zijn satirische talkshow zou komen. Hij vertelde toen dat het "redelijk definitief" was dat ze in de eerste week van augustus met nieuwe uitzendingen van start zouden gaan.

De presentator zei destijds dat zijn handen jeukten om weer aan de slag te gaan. Hij legt uit voor het eerste seizoen ter inspiratie veel naar andere talkshows te hebben gekeken. "Daar word je op een gegeven moment hersendood van. Dat merk ik nu ook als ik ernaar kijk. Ik moet voor inspiratie daar weer naar kijken, maar het is bijna niet vol te houden." Het eerste seizoen was van december 2019 tot februari 2020 te zien.

Zomer-Promenade is vanaf 2 augustus iedere zondagavond om 21.25 uur te zien op NPO3.