Nicole Buch gaat voor Buch in de bijzondere bajes langs gevangenissen in Uruguay, Italië en Georgië en spreekt daar de gedetineerden, leidinggevenden en de mensen eromheen om een zo'n goed mogelijk beeld te geven van het leven binnen de muren. De gevangenen doen hun verhaal, maar vragen ook om hulp.

"Ik snap het, dat ze het proberen. Maar ik ben altijd heel eerlijk: ik ben hier om verslag te doen en wil graag jouw verhaal aan de wereld vertellen. Ik ben hier niet om te helpen je uit de gevangenis te krijgen of ervoor te zorgen dat je neefje overgeplaatst wordt naar een fijnere cel. Ik kan daar niet op ingaan en dat zeg ik ook altijd direct", aldus de programmamaakster in gesprek met NU.nl.

Buch gaat in haar nieuwe reeks langs drie gevangenissen en heeft nog drie andere op de planning staan. Eigenlijk zou ze eind maart weer vertrekken, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nu een gevangenis bezoeken, is voor haar geen optie. Vanwege de maatregelen is het alleen mogelijk om tijdens bezoekuren naar de bezoekruimte te komen en Buch wil juist met haar crew een kijkje geven in de gevangenis zelf.

"Ik ben heel bewust op zoek gegaan naar bijzondere gevangenissen waar we misschien nog wel wat van kunnen leren. In Italië hebben de vrouwen een moestuin en koken ze op de kamer. In Uruguay gaan ze met z'n allen rugbyen, wat onwijs goed is voor het teamgevoel en de discipline. En in Georgië hadden ze echt een gemeenschap binnen de muren: met een kapper, een tattoo-shop en een pizzeria en de mogelijkheid veel muziek te maken en creatief bezig te zijn. Mensen maar wegstoppen en na een paar jaar weer vrijlaten werkt niet. Je moet met mensen werken om ervoor te zorgen dat ze na die jaren onderdeel kunnen zijn van de maatschappij."

Iedereen zegt onschuldig te zijn

De vrouwen in de Italiaanse gevangenis, die in de eerste aflevering te zien zijn, zeggen bijna allemaal dat ze onschuldig zijn of door pech achter de tralies zijn terechtgekomen. "Dat mogen ze zeggen, maar eigenlijk altijd blijkt dat er veel meer gaande is. Die vrouwen stellen zich op als slachtoffer, maar zijn zelf ook onderdeel van de maffia en dat weten ze echt wel. Het is een rol die ze spelen, ook naar elkaar toe. Ze mogen bij mij hun kant van het verhaal doen, maar ik zet daar uiteraard wel iets tegenover."

Zo werd Buch door een vrouw gevraagd te helpen bij de overplaatsing van een neef, omdat hij zo lief en rustig was. Buch laat zien dat die neef een hooggeplaatste man binnen een beruchte maffiafamilie is en op beeld een journalist een kopstoot heeft uitgedeeld. Buch gaat in de reeks op pad met deze journalist en spreekt met de advocaat van de familie.

"Bang ben ik dan niet. Ik ben gek genoeg eigenlijk nooit bang, maar wel alert. Als ik met die journalist in de auto zit, registreer ik constant wie er naast ons rijdt of wie er op straat is. En toen ik na het eten in mijn eentje over straat liep en werd gevolgd, heb ik toch even mijn telefoon gebruikt om het te filmen: dan staat het maar op beeld als er toch iets gebeurt. Maar ik oordeel over niemand en bied mensen een podium om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Dan heb ik denk ik weinig te vrezen."

Buch in de bijzondere bajes is vanaf donderdag 23 juli om 20.30 uur wekelijks te zien bij SBS6.