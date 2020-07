Volgens Talpa-directeur Paul Römer zullen luisteraars naar de radiozenders van Talpa Network niets merken van de coronacrisis, maar de televisiekijkers wel. Voor het maken van radio is het mediabedrijf niet afhankelijk van producenten maar door het gebrek aan reclame-inkomsten moesten een aantal televisieprogramma's worden verplaatst, vertelt hij dinsdag in AD.

"Radio maken we zelf, we zijn daarbij niet afhankelijk van producenten. De tv-kijker merkt het wel", aldus Römer over onder meer Radio 538, Radio 10 en televisiezenders SBS6 en Net5. "Zonder reclamegeld kun je niets uitgeven. Dus besloten we een aantal programma's zoals Miljoenenjacht en de nieuwe quiz Split Screen te verplaatsen naar later dit jaar."

Volgens Römer was het voor televisieproducenten door de internationale lockdown soms niet mogelijk programma's op te nemen. De Talpa-directeur ziet als voordeel dat het najaar "buitengewoon mooi wordt met veel nieuwe en grote titels".

Na het vertrek van weerman Piet Paulusma kan het nieuwe weerbericht van SBS6 Römer nog niet bekoren. "Inhoudelijk is het prima, maar naar mijn smaak is het qua vorm nu nog te kil en afstandelijk. Er moet nog veel aan gebeuren. Wij zijn ermee bezig, het resultaat ga je dit jaar nog zien."

'Terugkeer Veronica Inside fiftyfifty'

De terugkeer van het sportprogramma Veronica Inside beoordeelt Römer als "Fiftyfifty, waarbij het glas halfvol is. Maar het moet wel VI blijven. Als het zouteloos en nikserig wordt, is het VI niet meer".

Volgens de Talpa-directeur was de speciale thema-uitzending over racisme van Veronica Inside eind juni "niet zo slecht". De uitzending werd gemaakt naar aanleiding van de racistische grap van analist Johan Derksen over rapper Akwasi een week eerder. "Maar de manier waarop de heren (Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, red.) vervolgens de discussie met elkaar in de openbaarheid voerden; zo maak je een crisis alleen maar erger".