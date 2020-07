Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin maakt binnenkort haar presentatiedebuut op SBS6, meldt de zender maandag in een persbericht. Ze is vanaf 31 augustus het gezicht van het nieuwe actualiteitenprogramma Dit vindt Nederland!.

Het programma wordt elke werkdag uitgezonden en draait om de actualiteit van de dag. Stellingen, dagelijks gepeild door onderzoeksbureau Motivaction, vormen daarbij de basis. De stellingen worden in de studio bediscussieerd door gasten, maar volgens SBS "wordt vooral het woord gegeven aan mensen uit de praktijk; de Nederlandse werkvloer".

Harlequin, die onlangs te gast was bij de veelbesproken racisme-special van Veronica Inside, is "opgetogen als presentator de gesprekken te mogen leiden". Dit vindt Nederland is volgens haar "Een breed actualiteitenprogramma waarin we dagelijks het zuur en het zoet de revue laten passeren. Een show voor en door alle Nederlanders waarin iedereen zich kan uitspreken." Dat moet met respect en belangstelling voor elkaar gebeuren: "Laten we praten!"

Harlequin wordt in het programma bijgestaan door de van Omroep Brabant afkomstige journalist en presentator Mart Grol. Hij zal de onderzoeksresultaten van Motivaction van extra context voorzien.

Dit vindt Nederland is vanaf 31 augustus iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur te zien bij SBS6.