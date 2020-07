RTL gaat in de serie Gooische Vrouwen geen scènes aanpassen vanwege de stereotyperingen die in de verhalen voorkomen, meldt een woordvoerder van RTL maandag in gesprek met De Telegraaf.

Eerder deze maand kondigde de zender aan fragmenten uit de film Gooische Vrouwen 2 te schrappen omdat er in de betreffende scènes sprake zou zijn van stereotypering. Die lijn wordt niet doorgetrokken naar de serie.

Wel is op Videoland bij alle afleveringen een waarschuwing geplaatst, waarin wordt aangegeven dat de comedyserie stereotypen bevat. "Meestal worden stereotypen niet vanuit racisme of discriminatiemotief ingezet, maar het veelvuldig gebruik ervan kan bijdragen tot het ontstaan en in stand houden van vooroordelen over mensen die deze kenmerken bezitten. Wij wijzen je daarom op de mogelijke, bewuste én onbewuste effecten van stereotypering", schrijft RTL op de website.

'Stereotypering in Gooische Vrouwen is toegepast op alle personages'

Begin deze maand liet RTL in een reactie aan NU.nl weten dat de aanpassingen in de film worden gedaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over racisme. De zender werd benaderd door Will Koopman, de regisseur van de film. "Hoewel stereotypering in Gooische Vrouwen is toegepast op alle personages, vindt zij sommige scènes achteraf gezien ongepast", aldus RTL.

Volgens RTL worden in totaal acht fragmenten uit de in 2014 verschenen film verwijderd. Die draaien voornamelijk om het uit Burkina Faso afkomstige personage Komo. Welke fragmenten er allemaal worden geschrapt, is nog niet bekend. Volgens de zender gaat het om acht zinnen in twee verschillende scènes.