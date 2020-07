In de villa van journalist Ton F. van Dijk in het Gelderse Hierden is twee weken geleden brand uitgebroken. Dat bevestigt hij maandag aan De Telegraaf. De politie houdt rekening met brandstichting.

De politie, die maandag niet bereikbaar was voor commentaar, zegt tegen de krant dat in het onderzoek wordt meegenomen dat Van Dijk meerdere grote publicaties achter zijn naam heeft staan.

Van Dijk schreef in het verleden onder meer over de buitenechtelijke affaire van DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu en de "ongelijkwaardige relatie" die oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke in 2013 had met een 25-jarige medewerkster van de fractie van de partij. Het leidde in 2018 tot het vertrek van Ten Broeke.

De brand in de villa brak in de nacht van 3 op 4 juli uit, nadat het vuur vanuit een auto oversloeg op de woning. Een deel van het onderkomen brandde volledig uit.

Van Dijk schrijft momenteel over politiek voor tijdschrift HP/De Tijd. Eerder was hij hoofdredacteur bij de Amsterdamse omroep AT5 en bestuurder bij de publieke omroep.