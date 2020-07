Het Britse rocktijdschrift Q stopt er na 34 jaar mee, meldt hoofdredacteur Ted Kessler maandag op Twitter. Het volgende nummer, dat op 28 juli verschijnt, is het laatste. Het tijdschrift had het financieel al zwaar door de afnemende verkoopcijfers en dat werd verergerd door de coronacrisis.

"We zijn mijn hele carrière als hoofdredacteur (bij Q, red.) een efficiënte organisatie geweest en hebben verschillende manieren gebruikt om ons hoofd boven water te houden in een uiterst uitdagende tijdschriftenmarkt", schreef Kessler in een redactionele brief, die hij aan de tweet toevoegde. "COVID-19 heeft dat allemaal weggevaagd."

"Ik moet mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik er niet in geslaagd ben Q overeind te houden." Hij noemt de sluiting "een onvermijdelijkheid die niemand had kunnen voorspellen in maart".

Het laatste nummer bevat Q's "grootste hits", met interviews met met artiesten als David Bowie, Joni Mitchell en Prince. "Hopelijk zullen deze laatste nummers inspiratie opleveren voor iemand die slim genoeg is om dat enorme Q-vormige gat in de kiosk te vullen", schrijft Kessler.

'Titels die het al moeilijk hadden, blijken na crisis helaas niet duurzaam te zijn'

De eigenaar van Q, Bauer Media, zei in juni dat het tijdschrift behoorde tot de titels waarvan waarschijnlijk afscheid zal worden genomen als gevolg van de onzekerheid op de printmarkt.

Het bedrijf liet weten titels als Empire en Grazia te hebben herzien en overwoog om een ​​aantal ervan te verkopen of te stoppen. "De pandemie en de lockdown hebben de trends die de uitgeverij al beïnvloedden, verder versneld", vertelde Chris Duncan, directeur van UK Publishing bij Bauer, destijds aan The Guardian. "Sommige titels die het al moeilijk hadden, zullen na de crisis waarschijnlijk helaas niet duurzaam blijken."