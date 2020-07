Wie is de Mol? keert op 5 september terug op televisie voor een jubileumseizoen, meldt AVROTROS maandag via Instragram.

Het jubileumseizoen is een extra seizoen, naast de reguliere seizoenen die altijd aan het begin van het jaar worden uitgezonden. De opnames van de jubileumuitzendingen hebben plaatsgevonden voor de coronacrisis.

Over de invulling van het jubileumseizoen is nog weinig bekend. Geruchten gaan dat deelnemers en mollen uit eerdere seizoenen een rol gaan spelen, maar AVROTROS heeft nog niets bevestigd.

Door de coronacrisis is het nog onduidelijk of het 22e seizoen van Wie is de Mol? begin 2021 wel uitgezonden kan worden. In april werden de voorbereidingen stilgelegd; normaal gesproken wordt het programma in mei in het buitenland opgenomen, wat tot nu toe onmogelijk is gebleken.

Eind mei hintte regisseur Rick McCullough toch dat er opnames in het buitenland aan zaten te komen door een foto met een paspoort en een mondkapje te plaatsen op sociale media. "Ik kan nog niets beloven, maar wij gaan het proberen", schreef hij toen. Hij sprak al eerder de hoop uit dat het 22e seizoen door kon gaan ondanks de coronacrisis.

AVROTROS heeft eerder aan NU.nl laten weten dat de opnames door zullen gaan zodra het veilig voelt voor deelnemers en de crew. Tot begin juli was dit nog niet het geval.

Het twintigste seizoen van het programma werd in maart dit jaar afgerond. Buddy Vedder kwam als winnaar uit de bus. De finale vond in tegenstelling tot eerdere jaren plaats zonder publiek als gevolg van de uitbraak van COVID-19.