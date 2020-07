Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo gaan de 5 Uur Show van SBS6 presenteren. Het programma, dat van 1989 tot 1998 bij RTL te zien was, keert na ruim twintig jaar terug op tv.

In de 5 Uur Show worden actuele onderwerpen met deskundigen besproken en komen persoonlijke verhalen aan bod. De presentatrices wisselen elkaar wekelijks af.

Van Hulten, die jarenlang Kassa presenteerde, in een reactie: "De mix aan onderwerpen in combinatie met de actualiteit en het feit dat dit live tv is, maakt dat ik ontzettend veel zin heb om de 5 Uur Show te gaan presenteren. Nu kan ik, na mijn wat meer serieuze kant, ook een lossere kant van mezelf laten zien."

Lo Galbo is vooral bekend als schrijvend journalist. "Als journalist en presentator vind ik het heerlijk om mensen te interviewen en ik kijk er enorm naar uit om dat nu te doen op het gebied van politiek tot showbizz. Ik wil graag ingewikkelde zaken eenvoudig maken en op zoek gaan naar het persoonlijke verhaal achter de actualiteit."

De 5 Uur Show is vanaf 17 augustus bij SBS6 te zien.