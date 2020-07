Het nieuwe seizoen van Zomergasten is zondagavond begonnen met 378.000 kijkers. Dat leverde een achttiende plek op in de lijst met best bekeken televisieprogramma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Rapper Typhoon was de eerste gast.

In 2019 trok de eerste aflevering met misdaadjournalist John van de Heuvel 647.000 kijkers. Het seizoen ervoor keken 352.000 mensen naar de openingsaflevering met actrice Romana Vrede.

Janine Abbring presenteert het VPRO-programma voor het vierde seizoen achtereen. Na Typhoon zijn onder anderen strafrechtadvocaat Inez Weski, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer te gast.

Het best bekeken televisieprogramma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 1.782.000 kijkers. De Postcodeloterij één tegen 50, met 1.222.000 kijkers, en de Formule 1 Grand Prix van Hongarije (1.111.000 kijkers) maken de top drie compleet.