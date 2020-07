Snelle neemt samen met Miss Montreal, Ali B en Ilse DeLange plaats in het team van coaches van The Voice Kids, zo schrijft RTL Boulevard.

Na de finale van het vorige seizoen, half juni, werd al bekendgemaakt dat Miss Montreal, Ali B en DeLange opnieuw zangtalenten zouden coachen voor de tiende reeks.

Marco Borsato zat jarenlang in het team, maar maakte begin dit jaar bekend dat hij last heeft van een burn-out en zijn werkzaamheden voorlopig zou staken. Ongeveer een maand later kondigde hij aan te gaan scheiden van Leontine Borsato.

Het tiende seizoen van The Voice Kids moet in het voorjaar op televisie komen.