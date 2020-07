Dries Roelvink werd vrijdag emotioneel bij het afscheid van zijn radiocolumn in het programma 1 Op 1 van Sven Kockelmann. De zanger, die ruim twee jaar lang wekelijks een bijdrage leverde aan de show, werd verrast door audioboodschappen van prominente Nederlanders.

Zo blikte sportpresentator Mart Smeets terug op zijn eigen samenwerking met wielercommentator Jean Nelissen. Roelvink is een bewonderaar van de twee. Smeets noemde Roelvink en Kockelmann "een goed duo".

Ook SP-lid Arjen Vliegenthart, op wie Roelvink ooit stemde bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, staatssecretaris Barbara Visser, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer spraken de zanger toe in de uitzending.

Kockelmann bedankte Roelvink voor de ruim zevenhonderd bijdragen die hij in de afgelopen jaren leverde.

Begin deze week werd bekend dat Roelvink "in goed overleg" met Kockelmann heeft besloten na 2,5 jaar een punt te zetten achter zijn wekelijkse column op de radio.

"Je kan beter stoppen als het nog leuk is dan wanneer men er niets meer aan vindt", zegt Roelvink (61), die columns maakte over actuele zaken die hem bezighielden. "Het was fijn om een andere kant van mezelf te kunnen laten horen aan een groot publiek.