Tim Hofman zal de komende drie vrijdagen te horen zijn bij BNNVARA op NPO Radio 3FM. De presentator neemt in de middag het programma over van Frank van der Lende en Eva Koreman en zal in zijn show onder meer zijn eigen muzikale favorieten laten horen

Hofman wordt daarbij vergezeld door een sidekick, in de eerste aflevering op vrijdag 24 juli is dat zangeres MEROL.

"Ik heb veel zin om deze zomer radio te maken voor 3FM", zegt Hofman. "Ik ben een ontzettende muziekliefhebber en dat kan ik mooi kwijt op de vrijdag op 3FM. Lang verhaal kort: je komt die drie uur radio beter uit dan dat je ze in ging, zin in."

Het is de eerste keer dat Hofman zijn eigen radioprogramma presenteert. Voor BNNVARA presenteert hij onder meer Over Mijn Lijk en de internet- en podcastserie BOOS.

3FM Vakantieteam: Tim Hofman is vanaf vrijdag 24 juli tussen 16.00 en 19.00 uur drie weken te horen op NPO 3FM.