Michelle Obama presenteert later deze maand haar eigen podcast The Michelle Obama Podcast. De eerste aflevering is op 29 juli exclusief te beluisteren op Spotify, meldt ze donderdag op Twitter.

In een video legt Obama uit dat ze voor de podcast vooral in gesprek gaat met mensen die ze goed kent. Zo komen haar moeder, broer, collega's en vrienden voorbij. "We bespreken de relaties die ons maken tot wie we zijn", aldus de vrouw van voormalig president Barack Obama.

Obama zegt de gesprekken fijn te vinden, omdat ze over onderwerpen gaan waar we continu mee te maken hebben. Ze hoopt de vragen die bij de luisteraars spelen te kunnen bespreken en een platform voor openheid en kwetsbaarheid te creëren. Daarnaast wil ze luisteraars inspireren om vergelijkbare gesprekken met hun naasten te voeren.

Spotify meldde in juni 2019 al dat de Obama's een contract hadden getekend bij de streamingdienst voor het maken van podcasts. De podcasts worden in samenwerking met Higher Ground, het productiebedrijf van de Obama's, gemaakt.

The Michelle Obama Podcast is vanaf 29 juli wekelijks te beluisteren. Er verschijnen negen afleveringen.