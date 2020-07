NPO3 heeft woensdag veel kijkers weten te trekken met een speciale ABBA-avond. Naar de drie programma's over de Zweedse groep keken in totaal 1,8 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De publieke omroep trapte de ABBA-avond af met Het Beste van ABBA, waarin diverse bekende Nederlanders vertelden over hun favoriete nummers van de groep. Naar die uitzending, om 20.30 uur, keken 422.000 mensen.

De meeste mensen keken naar een registratie van een concert van ABBA, om 21.15 uur: 740.000 mensen zagen hoe Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad bekende hits als Waterloo, Dancing Queen en Fernando zongen.

De documentaire ABBA Forever trok 642.000 mensen naar NPO3. Die aantallen zijn opmerkelijk groot: NPO3 wordt vaak genoemd als de zender met de laagste kijkcijfers van de drie NPO-zenders.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar in totaal zo'n 1,78 miljoen mensen naar keken.