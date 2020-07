Nick Cannon heeft donderdag excuses aangeboden voor zijn antisemitische uitspraken in zijn podcast Cannon's Class. De beelden van de betreffende aflevering juni zijn verwijderd en YouTube geeft als reden dat de video zou aanzetten tot haat.

"In de eerste plaats wil ik mijn diepste en meest oprechte excuses maken aan mijn Joodse zusters en broeders voor de kwetsende en verdeling zaaiende woorden die uit mijn mond kwamen tijdens mijn interview met Richard Griffin", aldus Cannon over zijn gesprek met de als rapper Professor Griff bekende Griffin. "Ze bevestigden de ergste stereotiepen over een trots en geweldig volk en ik schaam me voor de ongeïnformeerde en naïeve plaats waar deze woorden vandaan komen."

Dinsdag verbrak Cannon's werkgever ViacomCBS de banden met de presentator. Het mediabedrijf vond dat de presentator onvoldoende excuses gemaakt zou hebben voor zijn uitlatingen.

In de inmiddels verwijderde podcastaflevering van 30 juni deed de presentator onder meer de uitspraak "zwarte mensen zijn de echte Hebreeën" en besprak hij antisemitische complottheorieën. Ook zei Cannon dat witte mensen door hun gebrek aan pigment "een beetje minder zijn dan mensen met een donkerdere huid" en dat dat gebrek bij witte personen zou leiden tot angstgevoelens.