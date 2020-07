De coronacrisis zorgt in veel sectoren voor financiële problemen en ook in de entertainmentwereld hebben veel bedrijven inmiddels een reorganisatie aangekondigd om zo toch het hoofd boven water te kunnen houden. Een overzicht van de concertzalen, musea en andere bedrijven die noodgedwongen moeten inkrimpen.

Mojo moet een derde van personeel ontslaan

Mojo, organisator van onder meer Lowlands en North Sea Jazz Festival, moet afscheid nemen van 43 mensen. Op een totaal van 130 man personeel betekent dit dat de concertorganisatie bijna een derde moet laten gaan. "We hadden gehoopt in september weer volledig aan de slag te kunnen, maar dat is niet realistisch. Het gebrek aan concreet perspectief heeft ons doen besluiten om te reorganiseren", zegt directeur John Mulder aan 3 voor 12.

24 mensen weg bij Ziggo Dome en AFAS Live

Er vallen ruim twintig ontslagen bij de Ziggo Dome en AFAS Live. De Ziggo Dome moet 14 van de 34 personeelsleden laten gaan, AFAS Live ontslaat 10 van de 25 werknemers. Hiertoe behoren ook mensen met een vast contract. De betreffende personen zijn vanaf 1 oktober niet meer werkzaam voor de zalen.

Ook mensen met vast contract weg bij Talpa

Ook mediabedrijf Talpa heeft door de coronacrisis een reorganisatie moeten doorvoeren. Ongeveer 6 procent van de werknemers met een contract voor onbepaalde tijd verliest zijn baan, daarnaast worden er ook een aantal aflopende contracten voor bepaalde tijd niet verlengd.

Talpa maakte dit besluit om ook na de crisis te kunnen voortbestaan als gezond, zelfstandig bedrijf, zonder hierbij gebruik te maken van de NOW-regeling of een andere vorm van overheidssubsidie.

Concertgebouw: verlies van 3,5 miljoen

Het Koninklijk Concertgebouw is vanwege het verlies door de coronacrisis gedwongen om te reorganiseren. Ondanks overheidssteun kijkt de Amsterdamse muziekzaal dit jaar aan tegen een verlies van 3,5 miljoen euro.

Het Concertgebouw is sinds 1 juli weer open, maar verliezen dreigen verder op te lopen zolang de coronamaatregelen van kracht blijven. Later in juli wordt duidelijk hoeveel banen er verloren gaan.

Het Concertgebouw in Amsterdam. (foto: NU.nl/M. Ajammal)

Tien mensen weg bij 013 Tilburg

Poppodium 013 in Tilburg heeft enorme verliezen geleden wegens de coronacrisis en moet noodgedwongen per 1 oktober tien mensen laten gaan. "Voor een deel kunnen wij dit verlies invullen met steun vanuit de overheid, maar als 013 vitaal wil blijven zijn we ook gedwongen om verder te kijken", zegt directeur Frens Frijns.

Paradiso: beëindigt 10 procent van vaste contracten

Paradiso kondigde aan dat 10 procent van de vaste contracten wordt beëindigd. Bovendien worden de tijdelijke contracten al sinds april niet meer verlengd. In totaal verdwijnen daardoor 60 van de 230 banen.

"Het is overduidelijk dat Paradiso een van de laatste plekken in Nederland is die weer op volledige capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid zo nog groter", aldus interim-directeur Michiel Kleiss.

Museum Nemo: vijftig banen weg

Bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam verdwijnen vijftig banen door de coronacrisis. Het museum meldt dat de uitbraak van COVID-19 een "grote impact" heeft gehad op het bedrijf.

"Het ondernemende museum is voor bijna 80 procent afhankelijk van eigen inkomsten, waaronder van bezoekers en evenementen", aldus NEMO.