Model Loiza Lamers en presentatrice Ellie Lust zijn te zien in een speciale Pride-editie van het televisieprogramma Nu we er toch zijn, meldt BNNVARA in een persbericht.

Presentator Jurre Geluk trekt samen met onder anderen Lamers en Lust door Nederland om te kijken hoe het is gesteld met de acceptatie van lhbti's in een bepaalde gemeenten.

Ook politicus Rob Jetten en zangeres Shary-An Nivillac zullen in de Pride-editie van het programma te zien zijn.

Presentator Geluk heeft zijn bedenkingen bij de staat van de lhbti-emancipatie in Nederland. "Ik hoor weleens dat mensen denken dat de emancipatie in Nederland inmiddels wel oké is, maar in werkelijkheid valt dat behoorlijk tegen."

Het programma is van 27 juli tot en met 31 juli iedere dag om 19.25 uur te zien op NPO3.