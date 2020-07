The Guardian gaat 180 banen schrappen vanwege de grote impact die het coronavirus heeft gehad. Dat meldt de Britse krant woensdag.

Het gaat volgens de krant om zowel redactionele als commerciële functies. Katharine Viner, de hoofdredacteur van The Guardian, en de directeur van de Guardian Media Group, Annette Thomas, zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de coronacrisis voor een "onhoudbaar financieel uitzicht" heeft gezorgd.

Volgens Viner en Thomas zijn de inkomsten ten opzichte van afgelopen jaar met ongeveer 25 miljoen pond (ruim 27,5 miljoen euro) gedaald. Hoeveel banen er in totaal verdwijnen, is nog niet bekend.

In de verklaring wordt ook gesproken over de afwikkeling van de ontslagen. "We zullen al onze voorstellen, inclusief ontslagvoorwaarden, bespreken tijdens collectief overleg met onze werknemers en vakbondsvertegenwoordigers," aldus Viner en Thomas.