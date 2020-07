Frank Evenblij zou een item in Bureau Sport met oud-voetballer Diego Maradona een hoogtepunt vinden. De presentator zegt woensdag in Nieuwe Revu dat hij en zijn medepresentator Erik Dijkstra hebben afgesproken te stoppen met het sportprogramma als ze hem weten te strikken.

"Diego Maradona, zonder meer", aldus Evenblij in antwoord op de vraag met wie hij nog graag een item zou willen maken. "Dat zou dan ook meteen het einde van Bureau Sport betekenen. Dat hebben we al tegen elkaar gezegd."

"Maradona is de top van de Olympus. Hoger kan niet", is Evenblij van mening over de oud-wereldkampioen voetbal met de Argentijnse ploeg in 1986. "Helaas is dat nog nooit gelukt. Ja, we waren er een paar keer dichtbij, maar elke keer ging het mis."

Evenblij ging met Bureau Sport in 2014 ook een keer op zoek naar de Braziliaanse oud-voetballer Romário, met de insteek dat dit toch nooit zou lukken. "Maar wat gebeurt er? We stappen bij het strand van Rio de Janeiro de bus uit en de eerste die we tegenkomen is... Romário! Dat geloof je toch niet?"