Giel de Winter heeft er een hekel aan om voor de camera te staan, vertelt hij woensdag in de podcast 30 Minuten RAUW. De presentator van het YouTube-kanaal StukTV zou liever programma's produceren dan voor de schermen werken en vindt het jammer dat zijn presentatiewerk dit in de weg staat.

"Ik haat oprecht om voor de schermen te werken", aldus De Winter in gesprek met Ruud de Wild. "Ik vind het veel leuker om programma's te maken, te bedenken en uit te voeren."

"De afgelopen acht jaar was mijn hoofd nooit rustig en formats komen naar voren. Maar elke keer als ik een format heb bedacht zegt de producent: 'Giel, jij kunt hier niet bij zijn, want jij bent een van de presentatoren van StukTV.' En dan denk ik: dat wil ik helemaal niet."

De Winter ziet dat andere producenten hun ideeën baseren op door hem bedachte formats zoals Jachtseizoen. "In de kern is letterlijk alles al bedacht in de wereld, dus het is logisch dat je dingen snoept om uiteindelijk je eigen product te ontwikkelen", aldus de presentator.