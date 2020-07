Mediabedrijf ViacomCBS heeft de banden met presentator Nick Cannon verbroken, meldt Variety woensdag. Volgens de eigenaar van onder meer Paramount Pictures, MTV en Nickelodeon is de presentator van The Masked Singer tekortgeschoten in zijn excuses na antisemitische uitspraken in zijn podcast.

"We hebben met Nick Cannon gesproken over een aflevering van zijn podcast Cannon's Class", aldus ViacomCBS in een verklaring."We zijn zeer teleurgesteld dat hij geen excuses heeft aangeboden voor het antisemitisme in betreffende aflevering en stoppen onze samenwerking met hem."

In de podcastaflevering van 30 juni deed de presentator onder meer de uitspraak "zwarte mensen zijn de echte Hebreeën" en besprak hij antisemitische complottheorieën. Ook zei Cannon dat witte mensen door hun gebrek aan pigment "een beetje minder zijn dan mensen met een donkerdere huid" en dat dat gebrek bij witte personen zou leiden tot angstgevoelens.

Maandag liet Cannon in een reactie via Twitter weten geen slechte intenties te hebben. "Ik keur noch hatelijke uitlatingen, noch het verspreiden ervan goed." De presentator zei zichzelf verantwoordelijk te houden voor de situatie en volle verantwoordelijkheid te nemen, "omdat ik alleen de intentie heb om aan te tonen dat we als mensheid meer gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen".