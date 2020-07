Radio-dj Giel Beelen is vanaf oktober dagelijks tussen 4.00 en 6.00 uur te horen op NPO Radio 2. Hiermee keert de radio-dj na drie jaar Radio Veronica terug bij de publieke omroep. NU.nl blikt terug op Beelens radioloopbaan tot nu toe.

Een carrière bij de radio lijkt er voor de 43-jarige Beelen al vroeg in te zitten. Als kind is hij thuis druk in de weer met cassettebandjes en als jongetje van tien presenteert hij al een kinderprogramma bij een lokale radiozender in Haarlem, de stad waar hij in 1977 werd geboren.

Het eerste betaalde werk van Beelen is als geluidstechnicus bij Radio 10 en Radio Noordzee. Vanaf 1997 presenteert Beelen, naast een wekelijks programma op Haarlem 105, 's nachts op 3FM programma's bij de AVRO. Naast zijn liefde voor muziek staat hij vanaf dan bekend als shockjock om zijn controversiële programma's. Zo testte hij in De Dopeshow diverse soorten drugs. Ook belde hij tijdens een uitzending in het jaar 2000 een escortservice om zich live in de uitzending oraal te laten bevredigen door een prostituee.

Beelen wordt populair bij de luisteraars en mag al snel ook overdag radiomaken. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, de radio-dj wordt meerdere keren ontslagen. De eerste keer is in januari 2001, vanwege een interview in de Mikrogids. Hierin noemt Beelen het boek Mein Kampf van Adolf Hitler het meest indrukwekkende boek dat hij kent, omdat het in zijn ogen interessant is om het werk van een "geestelijk gestoorde" te lezen.

Giel Beelen maakt in 2017 de overstap van 3FM naar Radio Veronica

Ontslag na 'poederbrieven-hype'

VARA besluit Beelen een baan aan te bieden in de nacht, maar ook daar wordt hij ontslagen als hij luisteraars tijdens de 'poederbrieven-hype' na 11 september 2001 oproept om een brief met meel (lees: mail) te sturen naar KRO, zijn vorige werkgever.

Hierna duurt het even voordat Beelen weer op de radio te horen is, maar in 2002 valt de dj in voor andere diskjockeys en krijgt hij weer nachtzendtijd. Vanaf mei 2004 presenteert Beelen voor de VARA het ochtendprogramma GIEL op 3FM. Ook wordt Beelen vanaf dan een vast gezicht van Serious Request. Tussen 2004 en 2015 is hij een van de dj's die zes aaneengesloten dagen op locatie live radio maken in de week voor kerst om geld op te halen voor een goed doel.

Giel Beelen tijdens Serious Request in 2005.

Beelen presenteert zijn ochtendshow twaalf jaar lang, tot zijn vertrek bij 3FM. Eind 2016 maakt de dj bekend over te stappen naar Radio Veronica om daar De Veronica Ochtendshow met Giel te presenteren. Hierover vertelt hij aan het AD dat hij blij is dat hij bij Radio Veronica met een schone lei kan beginnen.

"De ochtendshow die ik gedaan heb, was af en toe een soort monster geworden. Rubriekje hier, zo laat doen we dit. Voor je het weet, zit je programma helemaal dicht. Dat wil ik niet meer", aldus Beelen. "In dat opzicht is Koning Edwin Evers toch een groot voorbeeld. Hij heeft amper rubriekjes of items, waardoor je altijd kan instappen of bijkletsen. Ik wil ook die ruimte en vrijheid hebben."

Na drie jaar Radio Veronica heeft Beelen besloten om vanaf oktober terug te gaan naar de publieke omroep. Vanaf 5 oktober is de dj elke werkdag tussen 4.00 en 6.00 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2 in wat hij de "laatste avondshow en de vroegste ochtendshow" noemt. Over zijn overstap vertelt de dj aan NPO Radio 2-collega Ruud de Wild: "Het was een bijzondere ervaring. Ik heb er een hoop meegemaakt en mooie mensen ontmoet, maar op een gegeven moment moet je toch je hart volgen, denk ik."